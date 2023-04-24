中職／生涯兩度連蹲破200場 葉君璋：以前沒有疲勞這件事

中信兄弟隊捕手福來喜開季連蹲15場，先發打序還沒看過其他捕手名字，引發熱議，但在遠古年代，捕手連蹲破百場不是新鮮事，味全龍隊總教練葉君璋就有兩次連蹲超過200場的經驗，現在回想起來，他說當時也沒有什麼想法，「就蹲啊！」

中職連續先發蹲捕紀錄保持人為1993到1996年之間的洪一中268場，第2和第3名主人都是葉君璋，分別是2004到06年興農牛隊208場及1996到98年味全龍隊202場。

葉君璋說：「一個年代、一個年代不同，連續蹲捕在當時還好，沒想過連蹲幾場這件事，現在就比較特別。」他說以前選手人數較少，來到球場就是要比賽，不用看打序就知道要上場，但現在比較會去討論到疲勞、健康的問題，「以前沒有疲勞這件事。」

要說為何產生這樣的差異，葉君璋認為是訓練上的差別，「以前體能是真的練滿多，要去應付蹲整季是還可以。」他指出，現在的訓練是「強」比較高、「耐」比較少，「要一直蹲，就是要『耐』，但現在是強度比較高，結果就是要休息。」