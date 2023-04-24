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中職／一場雨成就黃保羅「開箱」 丘總想起他開季時失落的臉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
悍將投手黃保羅（圖）。 中央社
悍將投手黃保羅（圖）。 中央社

富邦悍將隊今天開箱「大物」投手黃保羅，面對味全龍隊擔任先發投手，總教練丘昌榮揭露他在開季時得知未在一軍名單的失落，「感覺得到，是企圖心很強的選手。」

此戰為周一的補賽，適用28人規定，悍將把此名額用在黃保羅身上，今天擔任先發投手出賽，將同場面對龍隊的年輕投手曹祐齊，兩人年紀合計不到40歲，締造史上最年輕先發投手組合紀錄。

丘昌榮表示，黃保羅這場先發為1場限定，會再看看他這場的狀況，若一切正常、恢復也都沒問題，之後的比賽或許會再找機會讓他投。

丘昌榮回想起開季前，帶著黃保羅打官辦熱身賽，那時考慮若江少慶、陳仕朋開季還沒準備好，可能就會將黃保羅帶進開季名單，「後來沒帶，看他的臉很失落，感覺得到是企圖心很強的選手。」

黃保羅上一軍的機緣，在上周的一場雨後出現，19日的比賽因雨延賽，改到今天進行，悍將本周變成單周6戰，教練團討論先發投手人選時，李子強的手不舒服、范玉禹則是剛確診回歸，丘總說：「所以剛好有這個機會讓他上來，也可以讓他試試一軍強度。」

周六安排黃保羅隨隊時，已在思索讓他在今天先發或中繼，考慮黃保羅還年輕，丘昌榮說：「還是讓他朝先發去走，對他未來會比較好。」黃保羅在一軍的初登板，丘總直言，「不用太在乎這次一定要怎樣，如果這次投得好，還是要把體態練得更好，不好就是繼續再努力。」

黃保羅 丘昌榮 陳仕朋

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