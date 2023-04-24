中職／高國麟加練一壘有大秘寶 大哥給的彭政閔手套

高國麟近期出現在一壘上練習的身影，是為了富邦悍將隊的不時之需，生涯前期曾守過游擊的他，不認為一壘相對輕鬆，「我覺得每個位置都有各自的難處，都不容易。」

高國麟雖是外野底，但初入職棒、加盟義大犀牛隊時時因隊上外野人才濟濟，在當時總教練葉君璋規畫下移往游擊，在一壘、三壘也都有出賽紀錄，生涯前4年共在一壘出賽28場。

悍將一軍目前只有范國宸一位一壘手，安排高國麟加練一壘，以防選手受傷或狀況出現，高國麟說：「只是幫忙，國宸還是主要。」他也想到去年也曾在一軍守過一壘的王苡丞、董子恩，高國麟說：「我覺得主要還是他們，我是逼不得已才需要去，他們才是主要在練。」

高國麟目前拿上場練習的一壘手套，來自中職史上最具知名度的一壘手彭政閔，他笑說：「這個是國輝拿給我的，彭政閔賢拜給他的，我自己也有（手套），就是試試看。」

久違在內野接球、傳球，高國臨坦言還在適應，「還是要習慣一下，畢竟也很久沒有在裡面了，不管是暗號或接球的感覺。」他說每個守位都有各自的難處，現在就是盡量去做，「都是為了幫助球隊，有需要，就是盡量去做。」