中職／這次不是兄弟 高國麟加練一壘以備悍將不時之需

富邦悍將隊外野手高國麟近期接到新作業，開始在一壘的惡補，總教練丘昌榮證實這項安排，主要是因目前內野少一人、一壘只有范國宸，高國麟作為以備不時之需的選項。

上周悍將的賽前練習，已經可見高國麟拎著手套在一壘接球、傳球的身影，丘昌榮表示，球隊內野目前少一人，一壘手只有范國宸，另一一壘選項為辛元旭。讓高國麟加練一壘，讓球隊多一個選項，「選手若有兩個位置以上，出賽可以多一點，教練也會比較好安排。」

高國麟剛上來時，已經接到通知此一通知，丘昌榮相中他過去有游擊、三壘經驗。至於目前惡補成果，丘昌榮坦言，還需要時間再熟悉一下，暗號配合也在練習。

高國麟雖是外野底，但初入職棒時因隊上外野人才濟濟，在當時總教練葉君璋規畫下移往游擊，在一壘、三壘也都有出賽紀錄，生涯前4年共在一壘出賽28場。

悍將在一壘戰力上確實有需求，去年共有4位本土球員守過一壘，依守備局數多寡依序為范國宸、林益全、王苡丞、董子恩，而范國宸就占了約7成7的出賽。本季在林益全離隊後，目前一軍只有范國宸一位一壘手，在總守備局數131.2局中就守了127.2局、占比9成7，另外4局為蔣智賢。

若以各隊一壘出賽來看，中信兄弟隊本季共5人守過一壘為最多，接著是味全龍、樂天桃猿隊的4人，統一獅隊3人，悍將則是最少的2人；范國宸的127.2局為目前全聯盟守備局數最多的一壘手，次多為獅隊林益全的85局。