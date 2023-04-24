中職／這次不是兄弟 高國麟加練一壘以備悍將不時之需
富邦悍將隊外野手高國麟近期接到新作業，開始在一壘的惡補，總教練丘昌榮證實這項安排，主要是因目前內野少一人、一壘只有范國宸，高國麟作為以備不時之需的選項。
上周悍將的賽前練習，已經可見高國麟拎著手套在一壘接球、傳球的身影，丘昌榮表示，球隊內野目前少一人，一壘手只有范國宸，另一一壘選項為辛元旭。讓高國麟加練一壘，讓球隊多一個選項，「選手若有兩個位置以上，出賽可以多一點，教練也會比較好安排。」
高國麟剛上來時，已經接到通知此一通知，丘昌榮相中他過去有游擊、三壘經驗。至於目前惡補成果，丘昌榮坦言，還需要時間再熟悉一下，暗號配合也在練習。
高國麟雖是外野底，但初入職棒時因隊上外野人才濟濟，在當時總教練葉君璋規畫下移往游擊，在一壘、三壘也都有出賽紀錄，生涯前4年共在一壘出賽28場。
悍將在一壘戰力上確實有需求，去年共有4位本土球員守過一壘，依守備局數多寡依序為范國宸、林益全、王苡丞、董子恩，而范國宸就占了約7成7的出賽。本季在林益全離隊後，目前一軍只有范國宸一位一壘手，在總守備局數131.2局中就守了127.2局、占比9成7，另外4局為蔣智賢。
若以各隊一壘出賽來看，中信兄弟隊本季共5人守過一壘為最多，接著是味全龍、樂天桃猿隊的4人，統一獅隊3人，悍將則是最少的2人；范國宸的127.2局為目前全聯盟守備局數最多的一壘手，次多為獅隊林益全的85局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言