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中職／今年首場周一補賽 悍將、龍隊第28人都是「0」號

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手李超。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊投手李超。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將、味全龍隊今天在天母球場交手，為今年第一場周一補賽，適用第28人規定，兩隊都用在背號「0」號的選手，悍將為今天的先發投手黃保羅，龍隊則升上剛從自主培訓轉正的李超。

中職從去年開始若有合適對戰組合將在周一優先補賽，對應而生的是一軍登錄名單可多使用1人，從原本的27人擴充到28人，但僅限補賽，周一連假的賽事並不適用。

悍將、龍隊之戰原訂為19日進行，因雨延到今天，成為本季首場周一補賽，悍將昨天已公告先發投手為黃保羅，也將第28人的名額用在他身上，這位年僅19歲的大物投手將在今天演出一軍初登板。

龍隊昨天註冊李超，今天以第28人登錄他上一軍也不令人意外。李超為台南海事、台灣體育大學畢業，去年參加中職選秀落選，與龍隊簽下自主培訓合約，剛在今年4月13日轉正，脫下3位數背號球衣，挑選背號「0」號。

李超今天還穿著印有「108」號的練習衣參與賽前練球，「0」號球衣則是已經備妥。他解釋選背號的緣由，是取「從零開始」的意涵，「是一開始就想要的號碼，剛好空著。」

選擇以第28人升上李超，龍隊總教練葉君璋表示，這周還有4場比賽，投手表現容易影響到接下來牛棚調度，李超春訓的表現看起來是有能力。至於是否為「一軍ready」的戰力？他說：「還是要看他的適應能力。」

黃保羅 中職 牛棚

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