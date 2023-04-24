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中職／李多慧台灣行首支Vlog出爐 喝珍奶還噴濺在胸前超可愛

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 記者季相儒／攝影
李多慧。 記者季相儒／攝影

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧日前登台應援，掀起熱潮。他昨晚上傳首支台灣行Vlog影片，並在個人IG發文宣傳，引發台韓粉絲關注。

本支影片約32分鐘，除了展現李多慧甜美可愛的一面外，知名景點台北101和圓山飯店也印入眼簾。他下車後購買「珍珠奶茶」，喝下第一口就露出驚豔的表情，但在車上繼續品嘗時，意外噴灑在白色衣服上，她無奈輕笑一聲後，換上粉色衣服進行後續行程。

影片中除了有應援、記者會、逛夜市等公開行程外，也有許多與隊員私下互動的畫面。李多慧在影片最後為自己打氣並寫道「上班第一天快樂」，以雨中暢遊九份老街的片段做結尾。

粉絲在留言區寫下，「李多慧的笑聲好有感染力」、「看到多慧一整天就開心起來了」、「辛苦了期待五月份再來！」。IG貼文則吸引超過10萬人按愛心，紛紛直呼可愛，不少粉絲更開玩笑表示：「這影片有3個小時？」

李多慧

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