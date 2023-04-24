快訊

朱銘傳久病厭世...老人憂鬱「不明顯」 醫：四大方向觀察

台鐵遭恐嚇！在基隆火車站共放置8顆炸彈 鐵警應變戒護

中職／韓媒關注象魔力動刀賽季報銷 稱SSG逃過一劫

聯合新聞網／ 綜合報導
象魔力。 報系資料照
象魔力。 報系資料照

中信兄弟洋投象魔力本季只先發1場，就因左手肘肌腱撕裂傷決定返美開刀，由於他去年曾效力韓職表現出色，因此韓國媒體也關注此消息。

象魔力去年在中職出賽15場，防禦率2.56。出色的表現也被韓職SSG登陸者隊挖角，他在韓職表現更出色，出賽12場，防禦率僅1.67。

據韓媒《SPOTVNEWS》報導，韓國大賽前SSG登陸者曾想與象魔力續約，不過他在韓國大賽出賽2戰表現不理想、防禦率高達13.50，因此球隊決定找新外援，最後簽下去年效力大聯盟守護者隊的左投麥卡蒂（Kirk McCarty）。

該報導認為，SSG這項決定可說是逃過一劫，「雖然很多人評價象魔力是較安全的選擇，但他現在要動刀，球團可說是避免驚險的局面，因為他待在韓國也可能會受傷。」

由於SSG另一名新洋投羅梅洛（Enny Romero）因肩膀受傷未出賽，該報導就指出，若當時選擇留下象魔力，會面臨兩位洋投都不能出賽的困境。麥卡帝雖初登板3局失8分，但最近連3場繳出優質先發，防禦率下降到3.09，SSG可望轉禍為福。

中信兄弟

相關新聞

中職／李多慧台灣行首支Vlog出爐 喝珍奶還噴濺在胸前超可愛

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧日前登台應援，掀起熱潮。他昨晚上傳首支台灣行Vlog影片，並在個人IG發文宣傳，引發台韓粉絲關注。 本支影片約32分鐘，除了展現李多慧甜美可愛的一面外，知名景點台北1

中職／韓媒關注象魔力動刀賽季報銷 稱SSG逃過一劫

中信兄弟洋投象魔力本季只先發1場，就因左手肘肌腱撕裂傷決定返美開刀，由於他去年曾效力韓職表現出色，因此韓國媒體也關注此消息。 象魔力去年在中職出賽15場，防禦率2.56。出色的表現也被韓職SSG登陸

中職／獅隊廟宇季連3年登場 錢母、刮刮樂送進場球迷

統一獅隊今年第三檔主題活動，由已經舉辦第3年廟宇季接力登場， 5月12到14日府城獅吼宮再現台南棒球場。今年將活動主題定...

中職／龍強投布里悍壓制 兄弟5連不勝

味全龍隊布里悍昨天先發8局投了101球，被敲7支安打只掉1分，幫助龍隊以7：2擊敗中信兄弟隊，收下本季第二勝，不過防禦率...

春季聯賽／賴延峰對職棒「三思而後行」 合庫教練力薦拚亞運

成棒春季聯賽合作金庫隊今天與全越運動交手，合庫19歲投手賴延峰投5局挨轟失1分，隊友火力支援，合庫以12比1、8局拿勝；...

日職／張奕後援1局飆151公里無失分 吳念庭代跑上場

旅日埼玉西武獅隊台灣投手張奕今天比賽8局登板後援，對歐力士隊投1局最快球速151公里，本季出賽防禦率維持0，吳念庭今天比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦