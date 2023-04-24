中職／韓媒關注象魔力動刀賽季報銷 稱SSG逃過一劫
中信兄弟洋投象魔力本季只先發1場，就因左手肘肌腱撕裂傷決定返美開刀，由於他去年曾效力韓職表現出色，因此韓國媒體也關注此消息。
象魔力去年在中職出賽15場，防禦率2.56。出色的表現也被韓職SSG登陸者隊挖角，他在韓職表現更出色，出賽12場，防禦率僅1.67。
據韓媒《SPOTVNEWS》報導，韓國大賽前SSG登陸者曾想與象魔力續約，不過他在韓國大賽出賽2戰表現不理想、防禦率高達13.50，因此球隊決定找新外援，最後簽下去年效力大聯盟守護者隊的左投麥卡蒂（Kirk McCarty）。
該報導認為，SSG這項決定可說是逃過一劫，「雖然很多人評價象魔力是較安全的選擇，但他現在要動刀，球團可說是避免驚險的局面，因為他待在韓國也可能會受傷。」
由於SSG另一名新洋投羅梅洛（Enny Romero）因肩膀受傷未出賽，該報導就指出，若當時選擇留下象魔力，會面臨兩位洋投都不能出賽的困境。麥卡帝雖初登板3局失8分，但最近連3場繳出優質先發，防禦率下降到3.09，SSG可望轉禍為福。
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