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中職／獅隊廟宇季連3年登場 錢母、刮刮樂送進場球迷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊今年第三檔主題活動為廟宇季，5月12到14日在台南棒球場登場，12日賽前開球嘉賓及演唱表演邀請經典台灣電音女子天團芭比BOB的成員之一安苡葳（大芭比）。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今年第三檔主題活動為廟宇季，5月12到14日在台南棒球場登場，12日賽前開球嘉賓及演唱表演邀請經典台灣電音女子天團芭比BOB的成員之一安苡葳（大芭比）。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年第三檔主題活動，由已經舉辦第3年廟宇季接力登場， 5月12到14日府城獅吼宮再現台南棒球場。今年將活動主題定為調「吼力發大財」，周邊將結合錢母、刮刮樂等獨具巧思的求財小物，送給進場的球迷，讓府城獅吼宮香火旺盛，球迷一起發大財。

電音元素當然也是酬神慶典中不可或缺的特色之一，5月12日賽前開球嘉賓及演唱表演邀請經典台灣電音女子天團芭比BOB的成員之一，單飛後持續推出作品的電音教主安苡葳（大芭比），用電音舞曲來為今年的廟宇季揭開序幕。

雖然團體已在2010年解散，但作品「使勁搖」、「觸電」依舊在各大KTV排行榜中蟬聯熱門點播歌曲，出道已超過20年的安苡葳，自立門戶後仍持續自己的音樂創作，多了製作人的身分後，也開始慢慢發現自己的更多可能性，在去年推出的電音舞曲作品「別放棄」中，更特別至台中洲際棒球場拍攝MV。

這次能帶著這首作品來到台南棒球場演出並擔任開球嘉賓，安苡葳覺得是個很特別的契機，也希望可以透過這次的演出，讓球迷朋友們見證她的創作與實力。

統一獅 中職

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