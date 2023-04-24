中職／獅隊廟宇季連3年登場 錢母、刮刮樂送進場球迷
統一獅隊今年第三檔主題活動，由已經舉辦第3年廟宇季接力登場， 5月12到14日府城獅吼宮再現台南棒球場。今年將活動主題定為調「吼力發大財」，周邊將結合錢母、刮刮樂等獨具巧思的求財小物，送給進場的球迷，讓府城獅吼宮香火旺盛，球迷一起發大財。
電音元素當然也是酬神慶典中不可或缺的特色之一，5月12日賽前開球嘉賓及演唱表演邀請經典台灣電音女子天團芭比BOB的成員之一，單飛後持續推出作品的電音教主安苡葳（大芭比），用電音舞曲來為今年的廟宇季揭開序幕。
雖然團體已在2010年解散，但作品「使勁搖」、「觸電」依舊在各大KTV排行榜中蟬聯熱門點播歌曲，出道已超過20年的安苡葳，自立門戶後仍持續自己的音樂創作，多了製作人的身分後，也開始慢慢發現自己的更多可能性，在去年推出的電音舞曲作品「別放棄」中，更特別至台中洲際棒球場拍攝MV。
這次能帶著這首作品來到台南棒球場演出並擔任開球嘉賓，安苡葳覺得是個很特別的契機，也希望可以透過這次的演出，讓球迷朋友們見證她的創作與實力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言