春季聯賽／賴延峰對職棒「三思而後行」 合庫教練力薦拚亞運

成棒春季聯賽合作金庫隊今天與全越運動交手，合庫19歲投手賴延峰投5局挨轟失1分，隊友火力支援，合庫以12比1、8局拿勝；賴延峰對職棒「三思而後行」，教練團力薦拚亞運。

112年全國成棒甲組春季聯賽合作金庫成棒隊今天與全越運動交手，合庫派出19歲投手賴延峰先發，賴延峰前4局雖遇危機，但沒有失分，5局1人出局後被敲出陽春砲，接著再被敲出安打，但仍及時回穩，沒有多掉分數。

賴延峰今天總計用91球投5局，被敲出4支安打，投出5次三振、4次四死球，失掉1分責失分，最快球速144公里，拿下勝投。

賴延峰笑說加入合庫之後，印象中被打過2發全壘打，都是被全越運動選手打出去，今天是想要吊高球，球投得不夠高、失投被抓到，打成全壘打。

合庫總教練王燕國表示，賴延峰之前手感覺有點疲勞，全越盃比賽後半段球速變慢，後來經過放鬆按摩治療，目前狀況慢慢調整回來。

王燕國表示，賴延峰目前春季聯賽出賽投2場，今天先發狀況又比上一場更穩定，球都有投到捕手要的位置，相信這場比賽也會讓他增添信心。

賴延峰已經是合庫正式球員，他直言合庫最大誘因是穩定，對於職棒會「三思而後行」，但如果今年沒有選秀、之後也不會再考慮選秀。

賴延峰進到合庫磨練後更成熟，去年也有入選U23世界盃代表隊，也有在今年9月杭州亞運棒球隊大名單中，合庫教練團極力推薦；賴延峰也表示，知道春季聯賽後會選出亞運集訓名單，但平常心表現，「如果有機會當然想要拚亞運」。