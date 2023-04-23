日職／張奕後援1局飆151公里無失分 吳念庭代跑上場

旅日埼玉西武獅隊台灣投手張奕今天比賽8局登板後援，對歐力士隊投1局最快球速151公里，本季出賽防禦率維持0，吳念庭今天比賽後半段代跑上場、沒有打擊幾會，西武以1比4吞敗。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與歐力士猛牛隊交手，兩隊前5局打完都沒有拿下分數，歐力士隊6局下有攻勢，靠著龔薩雷茲（Marwin Gonzalez ）2分砲突破僵局，再靠著安打、失誤、保送攻佔滿壘，滿壘時再選到四壞保送擠回1分，杉本裕太郎補上安打，送回球隊第4分。

比賽8局上打完西武隊維持0比4落後，8局下換上台灣投手張奕登板，張奕依序讓打者敲出中外野方向飛球、右外野方向飛球出局，再三振抓到出局數、完成投球任務。

西武隊打線受制，直到9局上靠著外崎修汰陽春砲追回1分，1人出局後栗山巧選到四壞保送，吳念庭代跑上場，但西武隊攻勢沒能延續、沒有追加分數。

張奕今天總計用8球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四死球，無失分，最快球速151公里，本季目前為止一軍3場出賽無失分，防禦率維持0。

吳念庭今天沒有打擊機會，目前本季一軍總計16打數敲出3支安打，打擊率1成88。