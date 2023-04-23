棒球／亞運成棒5月底選40人集訓 6月赴美NCAA交流賽

中央社／ 新北23日電
亞運成棒5月底從春季聯賽中選40人集訓。（中華民國棒球協會提供）
亞運成棒5月底從春季聯賽中選40人集訓。（中華民國棒球協會提供）

備戰9月杭州亞運棒球代表隊預計在成棒春季聯賽結束後選出40人集訓名單，外籍打擊教練克魯茲5月底會合，球隊6月1日起在台南展開集訓，6月底赴美國與NCAA打5場交流賽。

備戰2023年9月在中國杭州舉行的亞洲運動會，台灣棒球代表隊已經選出大名單，破百人的大名單中涵蓋業餘、職棒球員，預計5月底全國成棒甲組春季聯賽結束後選出40人純業餘球員集訓名單，將於6月1日至24日在台南展開集訓。

集訓後將選出26人名單於6月底赴美國打NCAA台美棒球交流賽，除了5場正式交流賽外，也會另外安排與當地球隊再打3場熱身賽、以賽代訓，7月初回台後球員先歸建母隊打全運會，之後再度集訓縮小名單。

亞運成棒隊教練團中原本的投手教練郭勇志赴中職富邦悍將隊任投手教練，教練團除了原有的牛棚教練李金龍，另外補進投手教練沈柏蒼，對台灣球員十分熟悉的外籍打擊教練克魯茲將於5月底抵台、6月開始加入集訓。

亞運成棒隊總教練吳思賢今天也有到三重棒球場看春季聯賽、觀察球員，吳思賢表示，除了美國移地訓練外，8月底、9月初也有規劃再去日本移地訓練，但日本的移地訓練規劃還需要等棒協做最後確定。

吳思賢表示，從春季聯賽開打後就到處看比賽、觀察球員表現，挑選可用之兵，40人大名單初步想法是投手、野手各選一半觀察，先以業餘社會隊、大學隊球員為主，無論有經驗的好手或者年輕資質好的球員都會評估，若有中職或旅外球員則會持續溝通。

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