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中職／桃猿逮住首局「獅」控 黃子鵬本季首勝到手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

前兩場被統一獅隊海灌32分，樂天桃猿隊今天終於討回一口氣，第一局就灌進6分大局，終場以7：4中止獅隊的4連勝，黃子鵬先發5局失1分、拿到本季首勝。

猿隊首局鳥安連發，獅隊中外野手邱智呈、游擊手林靖凱還發生追球「撞車」意外釀成失誤，先發投手胡智爲投得辛苦，一開賽就連挨4支安打才拿到第1個出局數，最終單局花了38球，面對11人次、被敲6安打，計分板早早掛起0：6落後。

儘管首局動盪，胡智爲接下來4局僅再被敲1安打，最終仍稱職完成5局先發任務，被敲7安打、失6分（責失3分）。

猿隊由近兩場先發都掉5分吞敗的黃子鵬先發，為了找回以往穩定的身手，今天換上昔日捕手搭檔張閔勛搭配，先發5局被敲6安打、失1分，有3次保送。

其實黃子鵬此役仍遇不少危機，先在2局下因1安打、2保送面臨滿壘全身而退，第4局獅隊再出現3安打的串聯，林靖凱在一、二壘有人時敲安為獅隊開張分數，但後續再度留下滿壘殘壘。

獅隊雖然輸球，但打線上有亮點，林安可在熱身賽時兩度頭部被球打到，有輕微腦震盪先減緩訓練、比賽，因此未能趕上開季，今天升上一軍首日擔任先發第7棒、右外野手，3打數敲出2安打，本季的第一個打席就敲出安打，第3個打席再掃陽春砲。

猿隊中止2連敗，避免在台南遭到橫掃，但傷兵陣容卻越來越多人，此役蘇俊璋、林立都有明顯不適提前退場，後續狀況有待觀察。

黃子鵬 林靖凱

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