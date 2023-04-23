中職／布里悍8局壓制 兄弟打線熄火吞5連不勝

味全龍隊今天作客洲際棒球場，靠著布里悍先發8局僅掉1分的壓制，以7：2擊敗中信兄弟隊，延續自己的2連勝，兄弟則是近5場4敗1和，這段5連不勝期間只打下11分，場均僅2.2分。

布里悍今天投球不能說完全宰制，僅有第5局投出三上三下，其他7個投球半局裡都有讓對手上壘，但就是能夠有效抑制攻勢，只有4局下被岳東華、張志豪敲出兩支二壘打才掉分。

投完8局布里悍的用球數來到101球，沒有繼續挑戰生涯第二次的完投，被敲7支安打，另有3次三振、1次四壞保送，只丟掉1分，拿下本季第2勝。

龍隊打線也夠挺，2局上陳品捷三壘安打加上李凱威內野安打先馳得點，4局下被追平後，5局上曾傳昇、林孝程兩支二壘安打再次超前，6局上2出局、一二壘有人時，拿莫．伊漾敲出右外野安打，加上外野手回傳失誤，一口氣再添2分。

兄弟先發投手余謙相較前一場5局掉5分，今天表現回穩，6局被敲7支安打，不過丟掉4分裡3分算在責失，仍是優質先發，只不過在打線熄火下吞下本季第2敗。

4：1領先的龍隊在9局上繼續攻擊，單局3支安打加上2次四死球，再攻下3分；陳品捷全場3支安打全隊最多，另有1分打點、2分得分，第一棒的林孝程則是2安打、2分打點。

兄弟打線雖然敲出8支安打，不過集中在4個人身上，張志豪、岳東華都有3安猛打賞，張志豪更是包辦2分打點，包括9局下的陽春砲，另外曾頌恩、岳政華各1支安打。