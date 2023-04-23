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中職／取消全壘打舞「德政」 林安可歸隊首日就炸裂
取消全壘打舞後，林安可安心炸裂，今天在歸隊首戰第一打席就敲安，第一轟也來得很快，第6局炸裂陽春砲，趕上最近砲聲隆隆的獅隊火力。
獅隊今天在台南球場繼續與樂天桃猿隊交手，打線上的最大亮點是林安可，他之前在熱身賽時兩度頭部被球打到，有輕微腦震盪先減緩訓練、比賽，因此未能趕上開季，今天升上一軍首日擔任先發第7棒、右外野手。
面對猿隊先發投手黃子鵬，林安可今年的第1個打席就敲出安打，第2打席為左外野飛球進手套；第3打席在6局下面對蘇俊璋敲出陽春砲。
儘管獅隊本季已經取消全壘打舞，但碰上不愛跳出名的林安可，隊友還是在他開轟後拍手起鬨要他跳舞，林安可則是不為所動，回到休息室後入定直接坐下。
過去獅隊有全壘打舞的習慣，而林安可向來就是跳不好的代表人物，到最後還被球迷、隊友虧是直接擺爛、放棄治療；本季陳傑憲上任隊長，想到獅隊去年長打貧乏，擔心是因全壘打舞帶給隊友壓力，索性宣布不強迫跳、想跳的人再跳，對林安可來說堪稱「德政」。
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