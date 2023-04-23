中職／福來喜連15場先發蹲捕 本季最多、生涯只排第四
中信兄弟隊外籍捕手福來喜昨天蹲滿12局，今天午場賽事對味全龍隊繼續先發，個人開季連15場先發蹲捕，寫下本季聯盟捕手最長連續蹲捕場次、個人生涯第四長。
聯盟開季至今捕手連續先發蹲捕場次福來喜排第一，第二名富邦悍將隊張進德是10場，再來是統一獅隊林岱安的7場，不過若以蹲滿全場的連續守備場次來看，林岱安6場排第一，福來喜則有2次連續5場蹲好蹲滿。
細看福來喜出賽日期，沒有想像中「操」，福來喜目前只有4月1日到4日、4月7日到9日、4月12到14日是連續天數出賽，其他都有休兵日緩衝。
以守備局數來看，福來喜確實「卡好卡滿」，至今蹲了120局是本季捕手最高，同隊的高宇杰只分到7局蹲捕時間；而悍將隊張進德100.2局是唯二蹲捕破百局捕手，不過隊友姚冠瑋也蹲了31局。
福來喜去年曾以連續先發蹲捕25場寫下近十年捕手新高紀錄，同年度也曾連續先發蹲了21場、17場，目前15場對他來說還算小意思。
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