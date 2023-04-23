春季聯賽／台南市勝屏東紅尾 教頭向亞運教練團推薦可用之兵

成棒春季聯賽預賽台南市成棒隊今天與屏東紅尾隊交手，台南市隊先發投手翁偉迪6.1局優質先發，率隊以4比2拿勝，總教練張文宗表示，球隊近況變好、球員更會玩球，也向亞運教練團推薦可用之兵。

112年全國成棒甲組春季聯賽預賽台南市隊今天與屏東紅尾隊在三重棒球場交手，台南市隊先發投手翁偉迪開賽首局有狀況，1局下被敲3支安打、包括2支長打，失掉2分，但2局回穩，比賽後半段越投越穩、沒有多掉分數。

翁偉迪今天總計用94球投6.1局，被敲出9支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉2分責失分，好投壓制、拿下勝投。

台南市隊1局上靠著陳維祥陽春砲先馳得點，2局上靠著保送、短打推進，張建鑫三壘打送回追平分，再靠著高飛犧牲打跑回超前分。

台南市隊8局上再起攻勢，1人出局後接連4支安打多添1分保險分，順利以4比2拿下預賽第3勝，目前戰績3勝4敗1和。

台南市隊總教練張文宗表示，春季聯賽一開始球隊投打狀況沒有很理想，但近期慢慢好起來，「看起來有越來越像大人球隊，變得比較會玩球。」

台南市隊今天團隊敲出10支安打，陳維祥單場2支安打都是長打，1局開轟、3局敲出二壘打，外野手張建鑫也敲出1支三壘打，貢獻1分打點，張文宗表示，兩人都有不錯的打擊實力，也向今年杭州亞運教練團推薦。

陳維祥春季聯賽敲第2轟天份佳 再拚中職選秀

台南市成棒隊23歲野手陳維祥今天敲出春季聯賽第2轟，率隊以4比2拿勝；過去投打二刀的陳維祥目前專心打擊，教頭稱讚天份佳，陳維祥2度挑戰選秀沒有獲得青睞，今年要再拚中職。

112年全國成棒甲組春季聯賽台南市隊今天與屏東紅尾隊在三重棒球場交手，陳維祥1局就開轟，幫助球隊帶起氣勢，陳維祥今天單場3打數敲出2支長打，1局開轟、3局敲出二壘打，5局選到四壞保送，打擊表現亮眼。

陳維祥2021年挑戰中職選秀沒有獲得球隊青睞，去年參加中職測試會但沒有獲得職棒球團推薦，也沒能挑戰職棒，陳維祥表示，明白自己不足的地方在哪，先前當投手沒有投出成績，去年先去當兵，因為撞期、約1個多月沒練球還是參加測試會，所以沒能展現好的一面。

陳維祥學生時期是投打二刀，就讀南華大學大一升大二時接受韌帶置換手術（Tommy John），但他表示術後回到投手丘，球速越投越慢，投到大四時僅剩137公里，後來到台南市成棒隊測試沒有被選上，在教練團的建議下以野手身分加入球隊。

台南市隊總教練張文宗表示，陳維祥現在以野手為主，打擊很有天份，身材條件也很好，但可能過去接觸的環境讓他沒有意識到自己想要做什麼，加入球隊1年多之後，有慢慢成長，也向杭州亞運教練團推薦子弟兵。

陳維祥表示，先前多以一壘為主，現在以外野為主，知道自己哪裡不足，教練和學長也有給很多建議，春季聯賽打擊狀況不錯、也有跟球探談過，知道表現有被看到增加自信，目標希望25歲以前可以進到職棒。