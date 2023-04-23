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中職／大物開箱！黃保羅24日一軍初登板 與曹祐齊先寫新史頁

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊去年選秀第一指名的投手黃保羅，將在明天演出一軍初登板，先發面對味全龍隊。圖／富邦悍將隊提供，資料照
富邦悍將隊去年選秀第一指名的投手黃保羅，將在明天演出一軍初登板，先發面對味全龍隊。圖／富邦悍將隊提供，資料照

富邦悍將味全龍隊都要迎接單周6戰，明天在天母棒球場的補賽，推出黃保羅曹祐齊的史上最年輕先發投手組合，這也將是黃保羅一軍初登板。

此戰原訂為19日進行，因雨改到明天，悍將今天正式公告由黃保羅擔任此戰先發投手，而周一補賽適用第28人規定，悍將可將這個名額用在啟用黃保羅升上一軍。

來自平鎮高中的黃保羅，為去年選秀的悍將第一指名，今年在熱身賽已經展現準一軍戰力，球團安排他開季先從二軍出發，累積對戰強度與經驗值，昨天隨隊出現在洲際棒球場，已經引起想像即將迎來一軍初登板。

黃保羅在4月16日剛過生日，明天的年紀將是19歲8天，而中職史上最年輕先發勝投為2014年8月14日中信兄弟隊王則鈞的19歲7天，黃保羅無緣挑戰，但與曹祐齊的稚嫩對戰組合，已經確定將寫下新頁。

史上最年輕的同場先發投手組合紀錄，來自2016年10月13日統一獅、Lamigo桃猿隊之戰，兩隊推出陳育軒（20歲354天）、葉家淇（19歲143天），明天將被黃保羅（19歲8天）及曹祐齊（20歲25天）打破。

黃保羅 曹祐齊 中職 富邦悍將 味全龍

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