中職／輪流中「滿壘計」 悍將、兄弟打滿12局沒贏家

3度平手，富邦悍將、中信兄弟隊打滿12局分不出勝負，最終以3：3和局收場，悍將隊左投陳冠勳10局下守住一出局、滿壘局面，生涯首度獲選為單場MVP。

此役兩軍都是外籍左投先發，上演一場投手戰，德保拉先發6.2局被敲4安打、失2分，肯特則是7.1局只被敲3安打、失2分。

兄弟2局下就靠肯特的暴投取得1：0領先，而德保拉前5局未被敲安，第6局無人出局被攻占滿壘，驚險度過後仍在第7局失守，林哲瑄選到保送、推進站上二壘，姚冠瑋敲出追平安打，原先判決在二壘上出局，悍將隊提出挑戰獲得改判得以延續攻勢，辛元旭再補上超前安打。

德保拉的敗投資格、肯特的勝投資格，都在8局下王威晨的追平安打成為雲煙，兩隊戰成2：2。

兩隊終結者在9局輪流掉分，先是呂彥青挨了高國麟的陽春砲，他過去所挨的7轟都是擔任先發投手時被狙擊，這是轉進牛棚後首度遭到砲轟，也讓他本季前6場登板還維持在0的完美防禦率破功。

富藍戈把關9局下則因保送釀禍，曾峻岳在距離勝利只差1個出局數時登板，岳東華纏鬥9球掃向右外野，林哲瑄飛撲擋不下這球落地形成追平安打，兩隊再以3：3進入延長賽。