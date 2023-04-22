快訊

芯費大戰剛落幕 徐巧芯再曝證據控許淑華「薪水小偷」

腸沾黏急救遭陸媒爆死訊 蔡小虎首露面嘆：險過不了關

她訝異麥當勞、星巴克點餐都被問「這句話」 釣出店員曝暗黑內幕

中職／林益全最速1900安紀錄夜 猛獅又打爆桃猿

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林益全今年轉戰統一獅隊後，在今天敲出生涯第1900支安打。圖／統一獅隊提供
林益全今年轉戰統一獅隊後，在今天敲出生涯第1900支安打。圖／統一獅隊提供

「神全」林益全今晚敲出生涯第1900安，寫下史上場次最速紀錄，也打回統一獅隊本場第10分，連續兩天打暈樂天桃猿隊，以10：7拿下四連勝，續居聯盟第一。

猿隊連兩天大失血，昨天是單場6失誤，今天則有「投」痛問題，原訂先發投手霍爾因為賽前心臟不適、喘不過氣，1球未投下就換人，成為史上第7位「投0球退場」的投手，先發投手則是第4人。

臨危受命的陳鴻文也準備不及，僅投2局就被了7支安打，丟掉6分（5分責失），投到第51球時因右手臂不適，也提前退場。

獅隊首局就靠著4支安打加上1次四壞保送，攻下4分，2局下林子豪陽春砲擴大分差，3局下3支安打再換回2分，4局下則是1出局二、三壘有人時，蘇智傑安打敲回1分，林岱安高飛犧牲打有1分打點，林益全的安打敲回第全場10分。

今年轉戰獅隊的林益全在4局下的安打是此戰第2安，也將個人生涯安打數推到1900安的門檻，加入張泰山、彭政閔成為史上第三人，在第1516場、5682打數、6310打席達陣，場次、打席數都是史上最速，打數則輸給彭政閔的5642打數。

獅隊連續兩天都在前4局就攻下10分，胡金龍、蘇智傑、林岱安都貢獻2分打點，林岱安更是單場3安猛打賞，先發投手克維斯雖然5局被敲8支安打丟掉4分，表現不算理想，但仍然拿下本季第二勝。

猿隊在5局上趁著克維斯不穩，單局4支安打加上1次觸身球，攻下4分，9局上面對施子謙則是1出局後楊晉豪先敲安，陳晨威再補上一發中外野2分砲，接著林立、朱育賢兩支安打再追1分，逼出獅隊守護神陳韻文。

統一獅隊今天猛打10分拿下勝利，蘇智傑單場2安、2打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天猛打10分拿下勝利，蘇智傑單場2安、2打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天猛打10分拿下勝利，胡金龍單場2安、2打點。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今天猛打10分拿下勝利，胡金龍單場2安、2打點。圖／統一獅隊提供

林益全 彭政閔

延伸閱讀

中職／接替霍爾的陳鴻文投2局傷退 猿隊「投」痛了

中職／蘇智傑拿張育成球棒開轟 暌違572天全壘打當MVP

中職／悍將播放應援曲致意 林益全敲安回應、死在壘間

中職／林益全客隊身分踏入新莊沒不同 找好友借眷屬證

相關新聞

中職／林益全最速1900安紀錄夜 猛獅又打爆桃猿

「神全」林益全今晚敲出生涯第1900安，寫下史上場次最速紀錄，也打回統一獅隊本場第10分，連續兩天打暈樂天桃猿隊，以10...

中職／霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人

樂天桃猿隊今天在台南棒球場臨時換投，先發投手霍爾因身體不適，由陳鴻文接替投手對上統一獅隊，霍爾在紀錄上留下「0球先發」，...

中職／接替霍爾的陳鴻文投2局傷退 猿隊「投」痛了

樂天桃猿隊今天屋漏偏逢連夜雨，原訂先發的霍爾因身體不適，1球未投就退場，臨危受命的陳鴻文也僅投了2局就因右手不舒服，也退...

中職／我推的重羽當捕手 瑟七為獅隊開球笑容滿面

統一獅隊今日於台南棒球場進行「棒籃雙獅」主題日，與新竹街口攻城獅隊合作交流進入第二年，今天賽前由統一獅UniGirls及...

日職／宋家豪中繼1局掉1分 吳念庭替補上場吞K

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天登板中繼，在2出局後接連被敲2支安打，失掉1分，最終樂天以3比5不敵日本火腿隊；另一場西...

中職／德保拉回神 中信兄弟1比0暫時領先富邦悍將

中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場進行例行賽，近況不佳的中信先發投手德保拉本場比賽逐漸回穩，前四局沒有被悍將擊出任何一支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦