中職／林益全最速1900安紀錄夜 猛獅又打爆桃猿

「神全」林益全今晚敲出生涯第1900安，寫下史上場次最速紀錄，也打回統一獅隊本場第10分，連續兩天打暈樂天桃猿隊，以10：7拿下四連勝，續居聯盟第一。

猿隊連兩天大失血，昨天是單場6失誤，今天則有「投」痛問題，原訂先發投手霍爾因為賽前心臟不適、喘不過氣，1球未投下就換人，成為史上第7位「投0球退場」的投手，先發投手則是第4人。

臨危受命的陳鴻文也準備不及，僅投2局就被了7支安打，丟掉6分（5分責失），投到第51球時因右手臂不適，也提前退場。

獅隊首局就靠著4支安打加上1次四壞保送，攻下4分，2局下林子豪陽春砲擴大分差，3局下3支安打再換回2分，4局下則是1出局二、三壘有人時，蘇智傑安打敲回1分，林岱安高飛犧牲打有1分打點，林益全的安打敲回第全場10分。

今年轉戰獅隊的林益全在4局下的安打是此戰第2安，也將個人生涯安打數推到1900安的門檻，加入張泰山、彭政閔成為史上第三人，在第1516場、5682打數、6310打席達陣，場次、打席數都是史上最速，打數則輸給彭政閔的5642打數。

獅隊連續兩天都在前4局就攻下10分，胡金龍、蘇智傑、林岱安都貢獻2分打點，林岱安更是單場3安猛打賞，先發投手克維斯雖然5局被敲8支安打丟掉4分，表現不算理想，但仍然拿下本季第二勝。