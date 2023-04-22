中職／我推的重羽當捕手 瑟七為獅隊開球笑容滿面

統一獅隊今日於台南棒球場進行「棒籃雙獅」主題日，與新竹街口攻城獅隊合作交流進入第二年，今天賽前由統一獅UniGirls及攻城獅慕獅女孩聯合表演，更由慕獅女孩瑟七代表開球，搭配的捕手陳重羽是她支持的球員，讓瑟七笑容滿面。

今日獅隊與樂天桃猿隊賽前，雙獅女孩共20位聯合表演「2023統一獅年度主題曲 」，展現美麗舞姿，帶給球迷最棒舞蹈表演，雙獅女孩也將連續兩天在看台帶動球迷應援，讓籃球迷體驗不同的加油方式。

本場賽事開球嘉賓特別邀請慕獅女孩瑟七擔任，瑟七表示：「當初接獲這項任務時，感到十分榮幸及開心，對於棒球投球並不陌生，小時候都會和爸比一起丟棒球。」

對於這項難得機會，瑟七特別感謝球團，安排自己最支持的陳重羽賽前指導及擔任開球捕手，「能和他搭配是一件很快樂的事情，對於自己的開球自評85分，雖然有達低標沒有挖地瓜，如果還有機會想要挑戰投入好球帶。」

除了雙獅女孩交流外，賽前雙獅吉祥物萊恩、盈盈、瑞迪、紙箱Uncle也和億載幼兒園35位小小獅迷一起帶動跳「幸運七」，每個小小獅迷展現活力逗趣表演，也贏得現場球迷掌聲，讓1童趣冒險主題日，充滿童趣歡樂。