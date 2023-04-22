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日職／宋家豪中繼1局掉1分 吳念庭替補上場吞K

中央社／ 台北22日電
日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天登板中繼，在2出局後接連被敲2支安打，失掉1分。 聯合報系資料照
日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天登板中繼，在2出局後接連被敲2支安打，失掉1分。 聯合報系資料照

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天登板中繼，在2出局後接連被敲2支安打，失掉1分，最終樂天以3比5不敵日本火腿隊；另一場西武的吳念庭沒有先發，替補上場遭到三振。

樂天今天在主場迎戰火腿隊，宋家豪在7局上、球隊0比3落後時登板，接連讓伏見寅威、奈良間大己擊出滾地球出局後，被五十幡亮汰敲出安打，並被盜上二壘，再被火腿隊洋砲艾坎塔拉（ArismendyAlcantara）敲安打掉1分，最後讓松本剛擊出中外野飛球出局。

總計宋家豪用14球投1局，被敲2支安打，失掉1分，此戰最快球速146公里。宋家豪近期狀況較不穩，繼11日投1局失3分後，雖然昨天投1局無失分，但這場再度掉分，目前防禦率些微上升到6.00。

雖然樂天在7局下靠著山崎剛轟陽春砲追分，不過8局上火腿隊再攻下1分，8局下樂天的岡島豪郎轟出2分全壘打，不過終場樂天還是以3比5不敵火腿隊。火腿隊此戰先發投手上澤直之用105球投7.2局，被敲8支安打，投4次保送、2次三振，失掉3分，奪下勝投。

另一場西武獅隊與歐力士猛牛隊交手的賽事，西武台將吳念庭沒有獲得先發機會，在8局下代守一壘，9局上遭到三振，目前在一軍打擊率1成88。

樂天金鷲 日本火腿

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