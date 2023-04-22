中職／接替霍爾的陳鴻文投2局傷退 猿隊「投」痛了

樂天桃猿隊今天屋漏偏逢連夜雨，原訂先發的霍爾因身體不適，1球未投就退場，臨危受命的陳鴻文也僅投了2局就因右手不舒服，也退場休息，在0：5落後統一獅隊的局面下，要啟動牛棚車輪戰。

今日在台南棒球場的猿獅戰，猿隊原本排定霍爾先發，但他因出現心臟不適、喘不過氣的狀況，在主審同意下予以換投，由陳鴻文臨時接替。

緊急接手的陳鴻文在第1局明顯未進入狀況，開賽就被敲安加上四壞保送，靠對手犧牲推進取得第1個出局數後，又被連橇3支安打，丟掉4分後才抓到另外2個出局數。

2局下陳鴻文狀態看似好轉，雖然被敲2安另有1次四壞保送，但僅因林子豪的陽春砲掉分，不料3局下開局被敲安後，面對林益全投到第2球後，搖頭示意無法再投，防護員上場檢視時，陳鴻文也抬起右手示意，投球手似乎不舒服，只能退場休息，由許峻暘接替。

霍爾今天投0局、0球退場，而陳鴻文則是投了2局、51球，被敲7支安打包括1轟，另有2次四壞、沒有三振，退場時留在壘包上的跑者也回來得分，丟掉6分有5分責失。