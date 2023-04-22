中職／霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人

樂天桃猿隊今天在台南棒球場臨時換投，先發投手霍爾因身體不適，由陳鴻文接替投手對上統一獅隊，霍爾在紀錄上留下「0球先發」，成為史上第4人。

今天猿獅戰霍爾是原訂先發投手，不過場邊練投卻是陳鴻文，1局下登板前裁判也透過麥克風宣布，由於霍爾身體不適，經防護員評估後予以換投。

根據棒球規則5.10（i）條款規定，如果投手已經上場且越過界外線，走向投手丘就定位準備展開該局時，必須完成投球至首位擊球員出局或上壘，但主審認定投手因受傷或疾病無法投球時除外。

中職史上共有6位投手、出現7次「投0球退場」，霍爾是先發投手中的第4人，過去曾有1999年林朝煌、2016年的泰霸、2019年的羅里奇曾發生過。

其中林朝煌更是「0球退場」第一人，他在9月5日對兄弟象之戰因賽前練習受傷，才改由洋投雷米茲接替；而泰霸是因胃不舒服、頭暈想吐，改由洋投拿威登板，羅里奇則因腹肌拉傷，改由王玉譜接手。