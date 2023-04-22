快訊

「芯費大戰」落幕！民調、黨員投票皆贏 徐巧芯勝出對戰民進黨許淑華

較勁意味濃？侯友宜表態、郭台銘大動作辦活動 藍委這樣看

華府晚間連2起無差別槍擊案致8傷 警曝：槍手可能為同一人

中職／霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊洋投霍爾。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊洋投霍爾。圖／聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天在台南棒球場臨時換投，先發投手霍爾因身體不適，由陳鴻文接替投手對上統一獅隊，霍爾在紀錄上留下「0球先發」，成為史上第4人。

今天猿獅戰霍爾是原訂先發投手，不過場邊練投卻是陳鴻文，1局下登板前裁判也透過麥克風宣布，由於霍爾身體不適，經防護員評估後予以換投。

根據棒球規則5.10（i）條款規定，如果投手已經上場且越過界外線，走向投手丘就定位準備展開該局時，必須完成投球至首位擊球員出局或上壘，但主審認定投手因受傷或疾病無法投球時除外。

中職史上共有6位投手、出現7次「投0球退場」，霍爾是先發投手中的第4人，過去曾有1999年林朝煌、2016年的泰霸、2019年的羅里奇曾發生過。

其中林朝煌更是「0球退場」第一人，他在9月5日對兄弟象之戰因賽前練習受傷，才改由洋投雷米茲接替；而泰霸是因胃不舒服、頭暈想吐，改由洋投拿威登板，羅里奇則因腹肌拉傷，改由王玉譜接手。

泰霸 陳鴻文 棒球

延伸閱讀

吉卜力「橡子共和國」台中LaLaport登場！首座卡西法火爐場景，開賣《霍爾》等周邊單品

霍爾移動城堡「火焰惡魔」卡西法真實存在！全新海洋生物首現身 住寄居蟹背上

有如霍爾移動城堡！ 台中秘境咖啡廳「十三咖啡」想喝得要靠運氣 先迷路一圈找到再說

中職／曾豪駒看宋嘉翔首轟 每天對陌生投手真的不簡單

相關新聞

中職／霍爾「投0球退場」史上先發投手第4人

樂天桃猿隊今天在台南棒球場臨時換投，先發投手霍爾因身體不適，由陳鴻文接替投手對上統一獅隊，霍爾在紀錄上留下「0球先發」，...

中職／兄弟公布月薪一口價24萬元 吳哲源深表遺憾

中信兄弟隊昨天公布團隊薪資，吳哲源合約在雙方未達共識下，由球團照敘薪標準提出月薪24萬元，直接寄發通知函給吳哲源，由於申...

中職／從第1打席就來了解好球帶 葉總：我只說好好判

味全龍隊今天打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊，兩隊教頭都有戲份，龍隊教頭葉君璋屢次上場了解狀況，葉總解釋，其實自己不...

中職／去年打爆他、今年遭封鎖 葉總看江少慶不一樣

富邦悍將隊今天打到延長10局以2：3輸給味全龍隊，先發投手江少慶先發6局無失分，賽後防禦率降到0.98，相比去年開季判若...

中職／逼退「天母條款」 龍隊延長10局3：2力退悍將

富邦悍將、味全龍隊今天打到延長10局，李凱威以高飛犧牲打為比賽畫下句點，龍隊以3：2擊敗悍將，中止本季對戰4連敗。

圖輯／中職李凱威犧牲打 助味全龍3:2勝富邦悍將

十局下，味全龍李凱威擊出中外野高飛犧牲打。1分打點，助三壘跑者張政禹回本壘得分，味全龍3:2勝富邦悍將。隊友衝向球場，灑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦