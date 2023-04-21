中職／從第1打席就來了解好球帶 葉總：我只說好好判

味全龍隊今天打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊，兩隊教頭都有戲份，龍隊教頭葉君璋屢次上場了解狀況，葉總解釋，其實自己不是上去抗議好球帶，只是覺得判得有點亂，「我是跟他（主審）說，你不要受到影響，就好好判就好了。」

龍隊去年吃定悍將，全年對戰握有22勝7敗1和優勢，今年前4場過招卻都由悍將贏球，直到今天才辛苦拿下第一場對戰勝利。

葉君璋對此認為，「打得辛苦是好事，今年每個球隊都差不多，緊張過程或氣氛會存在，每顆球都要很計較，這點是好的，表示台灣水準慢慢有提升。」

龍隊此役的第一個打席，林孝程被偏外側的球三振，葉君璋就上場了解好球帶，10局下李凱威再見高飛犧牲打的局面，輪到悍將總教練丘昌榮出場，要求富藍戈傳三壘促請裁決三壘跑者是否提早離壘，堪稱另類的「有始有終」。

葉君璋賽後指出，自己不是上去抗議，「我是說那顆球有點太外面，其實從昨天就有這種感覺，判得有點亂，我是跟他（主審）說，你不要受到影響， 你就好好判這樣就好了。」至於對手最後的促請裁決，葉總說：「他們覺得有提早離壘，實際上是沒有，我是說要看就看啊。」