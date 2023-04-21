快訊

直播／大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎起駕 開始9天8夜遶境進香

浙江學霸考公務員成績第一 卻遭舉報辱華「拒絕錄取」

妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

中職／從第1打席就來了解好球帶 葉總：我只說好好判

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊。記者蘇健忠／攝影
味全龍打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊今天打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊，兩隊教頭都有戲份，龍隊教頭葉君璋屢次上場了解狀況，葉總解釋，其實自己不是上去抗議好球帶，只是覺得判得有點亂，「我是跟他（主審）說，你不要受到影響，就好好判就好了。」

龍隊去年吃定悍將，全年對戰握有22勝7敗1和優勢，今年前4場過招卻都由悍將贏球，直到今天才辛苦拿下第一場對戰勝利。

葉君璋對此認為，「打得辛苦是好事，今年每個球隊都差不多，緊張過程或氣氛會存在，每顆球都要很計較，這點是好的，表示台灣水準慢慢有提升。」

龍隊此役的第一個打席，林孝程被偏外側的球三振，葉君璋就上場了解好球帶，10局下李凱威再見高飛犧牲打的局面，輪到悍將總教練丘昌榮出場，要求富藍戈傳三壘促請裁決三壘跑者是否提早離壘，堪稱另類的「有始有終」。

葉君璋賽後指出，自己不是上去抗議，「我是說那顆球有點太外面，其實從昨天就有這種感覺，判得有點亂，我是跟他（主審）說，你不要受到影響， 你就好好判這樣就好了。」至於對手最後的促請裁決，葉總說：「他們覺得有提早離壘，實際上是沒有，我是說要看就看啊。」

葉君璋 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／去年打爆他、今年遭封鎖 葉總看江少慶不一樣

中職／逼退「天母條款」 龍隊延長10局3：2力退悍將

圖輯／中職李凱威犧牲打 助味全龍3:2勝富邦悍將

中職／吉力吉撈愛「調」有科學研究 葉總預告：應該快起來了

相關新聞

中職／猛獅17安狂攻22分平隊史 拉下桃猿登王座

統一獅隊今晚把樂天桃猿隊投手當發球機在打，全場狂敲17支安打，以22：2大獲全勝，單場得分追平隊史紀錄，也將猿隊從龍頭位...

中職／逼退「天母條款」 龍隊延長10局3：2力退悍將

富邦悍將、味全龍隊今天打到延長10局，李凱威以高飛犧牲打為比賽畫下句點，龍隊以3：2擊敗悍將，中止本季對戰4連敗。

中職／去年打爆他、今年遭封鎖 葉總看江少慶不一樣

富邦悍將隊今天打到延長10局以2：3輸給味全龍隊，先發投手江少慶先發6局無失分，賽後防禦率降到0.98，相比去年開季判若...

中職／從第1打席就來了解好球帶 葉總：我只說好好判

味全龍隊今天打到延長10局以3：2擊敗富邦悍將隊，兩隊教頭都有戲份，龍隊教頭葉君璋屢次上場了解狀況，葉總解釋，其實自己不...

中職／未達共識公布月薪 吳哲源：深感遺憾

中信兄弟球團今天公布吳哲源2023年月薪，由於雙方未達成共識，由球團依照內部敘薪制度，支付24萬元月薪，吳哲源透過經紀公...

中職／吳哲源合約引熱議 聯盟回應仲裁時間點疑慮

中信兄弟隊今天公布團隊調薪結果，其中未與吳哲源達成合約共識下，以先寄發通知函、照敘薪標準提出月薪24萬方式更新合約，此舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦