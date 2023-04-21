中職／去年打爆他、今年遭封鎖 葉總看江少慶不一樣

富邦悍將隊今天打到延長10局以2：3輸給味全龍隊，先發投手江少慶先發6局無失分，賽後防禦率降到0.98，相比去年開季判若兩人，龍隊教頭葉君璋認為是他對台灣熟悉了，江少慶則不再回頭看，「過去了，現在是新的球季。」

悍將此役由本土王牌江少慶演出本季第3場先發，投6局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，以防禦率0.98竄升榜上第2位，僅次於龍隊洋投布里悍（0.96），相比去年前3場投完的防禦率10.80，有著天壤之別。

江少慶此役前5局未被敲安，只因2次保送讓對手上壘，唯一安打出現在第6局曾傳昇打向游擊方向形成內野安打，敲破無安打比賽局面，接下來霸氣連飆3K，在用球數89球時收工。

用球數較少有原因，江少慶說：「上一場用球數破百，在中華隊用球數沒有拉很長，所以想說球季還很長，一步一步來。」

談到兩季之間前三場的差別，江少慶佛系回應：「棒球都一樣，就是做好自己本分，把每一天做好，相信好好表現，讓結果自然而然產生，沒有特別去做太大改變。」

江少慶去年對戰龍隊防禦率高達5.40，此役有所翻轉，葉君璋提到，「他這一場投得非常好，現在投的球很到位，不是好球也是可以投到邊邊角角，速度也有，這是他應該有的水準。」葉總坦言，江少慶去年有比較多難以掌握的狀況，「今年可能對台灣比較熟悉，所以投起來比較自在。」