中職／逼退「天母條款」 龍隊延長10局3：2力退悍將

富邦悍將、味全龍隊今天打到延長10局，李凱威以高飛犧牲打為比賽畫下句點，龍隊以3：2擊敗悍將，中止本季對戰4連敗。

悍將今天由本土王牌江少慶先發，投6局僅被敲1安打、無失分，送出8次三振，賽後防禦率降到0.98，竄升至防禦率榜第2位，僅次於龍隊洋投布里悍（0.96），相比去年前3場投完的防禦率10.80，有著天壤之別。

江少慶此役前5局未被敲安，只因2次保送讓對手上壘，唯一安打出現在第6局曾傳昇打向游擊方向形成內野安打，敲破無安打比賽局面，接下來霸氣連飆3K，在用球數89球時收工。

龍隊先發投手鋼龍投6.2局、共用99球，被敲5安打、失2分，兩隊分數前4局以0：0凍結，鋼龍在5局上先被林哲瑄二壘打、孔念恩三壘打的串聯攻下1分，辛元旭再以高飛犧牲打為悍將建功。

江少慶在2：0領先之際退場，龍隊在他一下場就抓住契機，面對壞球連發的賴智垣連選保送，悍將再換上歐書誠也未能「拆彈」，李凱威敲二壘打，陳品捷代打掃出追平戰局的2分打點安打，江少慶的勝投飛了。

龍隊不乏追加分數的機會，8局下吉力吉撈．鞏冠敲安，中斷個人生涯最慘的連18打席沒有安打，龍隊一度攻占一、三壘，李凱威在關鍵時刻遭到曾峻岳火球三振；9局下兩出局後，曾傳昇保送上壘，林孝程補上內野安打，劉時豪未能建功，隨著中外野飛球進手套，比賽以2：2進入延長。

比賽進入10局下時已過晚上10點，若再無勝負將在「天母條款」下強制和局，而龍隊一三壘有人、僅一出局的局面，李凱威這次沒再錯過建功機會，以再見高飛犧牲打終結戰線。