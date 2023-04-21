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中職／猛獅17安狂攻22分平隊史 拉下桃猿登王座

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚把樂天桃猿隊投手當發球機在打，全場狂敲17支安打，以22：2大獲全勝，單場得分追平隊史紀錄，也將猿隊從龍頭位置拉下來，自己站上戰績第一。

統一隊史最高得分紀錄是22分，2次都出現在2016年，隊史最大得分差則是2012年5月19日以21：0拿下勝利，對手正是樂天前身Lamigo桃猿隊，今晚也差點追平此紀錄。

聯盟史上最大得分差紀錄是23分，在1997年9月1日兄弟象以23：0擊敗時報鷹隊，獅隊差3分無緣追平，距離史上單隊單場最高的24分紀錄則僅差2分。

獅隊得分秀從第1局開始，猿隊單局2次失誤加上暴投奉送1分，陳鏞基安打攻下2分，2局下單局6支安打再攻下5分，4局下則是蘇智傑敲出兩分砲、本季第二轟。

6局下獅隊則是把握猿隊失誤，單局再敲4安攻下4分，7局下雖然只有3支安打，但靠著對手失誤加上3次四死球，猛攻7分，包括李丞齡的一發三分砲，8局下再添1分；猿隊直到7局上成晉的安打才打破鴨蛋，9局上成晉臨去秋波再補上1分打點安打。

打線分數讓獅隊先發投手布雷克安心投，投6局被敲4支安打，沒有掉分，另有4次三振、沒有保送，拿下本季第2勝。

單場21分對今年的獅隊有多誇張？開季前11場比賽他們合計僅得到32分，場均不到3分，不過18日在天母棒球場也曾以10：3大勝味全龍，近期火力有復甦跡象。

統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊，蘇智傑開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊，蘇智傑開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊，蘇智傑開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊，蘇智傑開轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊，布雷克先發6局無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊今晚以22：2大勝樂天桃猿隊，布雷克先發6局無失分。圖／統一獅隊提供

樂天桃猿 成晉

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