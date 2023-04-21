日職／宋家豪中繼1局無失分 吳念庭選保送本季首盜

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天登板中繼1局無失分，最後樂天以8比7逆轉日本火腿隊；西武獅隊的吳念庭則是2打數沒有敲出安打，不過跑回1分，還跑出本季首盜。

日本火腿隊與樂天金鷲隊今天交手的賽事，宋家豪在8局上、球隊5比7落後時登板投球，這是他11日投1局掉3分後再度登板，隔了10天。宋家豪讓伏見寅威擊出游擊平飛球出局後，被五十幡亮汰敲安打再被盜上二壘，不過接著讓松本剛擊出二壘平飛球出局，跑者回壘不及形成雙殺。

總計宋家豪用11球投1局，被敲出1支安打，沒有失分，最快球速148公里，目前防禦率降到5.40。下個半局樂天的西川遙輝轟出陽春全壘打，9局下樂天攻佔滿壘後，西川遙輝、山崎剛接連敲安打跟對手說再見，最終以8比7逆轉勝。

樂天此戰先發投手田中將大僅投4.2局，被敲出6支安打，投2次保送、3次三振，失掉多達7分，都是集中在第5局，最後無關勝敗，勝投由鈴木翔天拿下。田中將大此戰達成美職、日職通算生涯2500次奪三振里程碑。

另一場西武獅對上歐力士猛牛的比賽，吳念庭先發打第7棒、擔任三壘手，2局上首打席就選到四壞球保送上壘，接著又成功盜上二壘，為本季首盜，最後靠著隊友的安打回本壘得分；4局上吳念庭擊出一壘滾地球出局，6局上擊出二壘飛球出局，9局上遭換代打，目前打擊率2成。終場西武以5比7落敗。

另外，日本火腿隊的王柏融今天在二軍對羅德隊的賽事，先發打第6棒、守一壘，2局下敲出右半邊安打，4局下遭到三振，不過7局下再敲出一壘安打，9局下則是選到保送上壘。總計王柏融3度上壘，3打數敲出2支安打，目前在二軍打擊率2成22。