中職／陳禹勳封「偶像」 拿莫伊漾跑馬燈看到自己名字好傻眼

樂天桃猿隊本季環形螢幕上的選手檔案亮點滿滿，投手陳禹勳的偶像寫了兩個人，其中之一是味全龍隊拿莫．伊漾，上周末在桃園出賽時看到陳禹勳的小檔案，拿莫．伊漾也愣了一下，「蛤！我的名字怎麼出現在人家跑馬燈上啦！」

猿隊今年主場在賽前打序介紹及選手上場時，環形LED螢幕打上的選手檔案，除了常見的生日、身高、體重外，內容還包括喜歡的東西、偶像、夢想以及下輩子想成為什麼，而陳禹勳的部分寫著「喜歡吃所有熱的，最喜歡玩桌遊，怕貓，偶像是蔡士勤和拿莫·伊漾，夢想是開早餐店，下輩子想成為機長。」

有趣互動出現在14日兩軍交手時，猿隊在8局上、一二壘有人時換投，陳禹勳登板，而龍隊也換上拿莫．伊漾代跑二壘跑者吉力吉撈．鞏冠，陳禹勳看著二壘上的拿莫．伊漾，比比環形螢幕，拿莫．伊漾一抬頭就傻眼。

拿莫．伊漾自承真的差點笑出來，「連承飛、林立都在那邊說，『你偶像在二壘』」。至於與自己名字並列的蔡士勤，拿莫．伊漾直白問起「那是誰？」蔡士勤生涯征戰過3年台灣大聯盟、8年中華職棒，陳禹勳在跨入職棒時，就曾說過自己的偶像是蔡士勤。

拿莫．伊漾透露先前與陳禹勳的互動，由於經典賽中華隊與龍隊共用斗六球場，有一次他在休假時去訓練，偶遇陳禹勳，當時陳禹勳就猛誇他：「你很厲害欸！還可以辦演唱會，又會唱、又會跳，百年難得一見，你真的是我的偶像。」

拿莫．伊漾當時聽了很不好意思，跟陳禹勳說：「不要這樣，我最近搞這些都被罵」，陳禹勳則是回應他做自己就好，「管那麼多幹嘛，喜歡你的人就會喜歡你，不喜歡你的人打幾百轟也沒用。」