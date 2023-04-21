中職／吉力吉撈愛「調」有科學研究 葉總預告：應該快起來了

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠開季低迷，加上今天第1打席，連16打席沒有安打已經追平生涯最長，總教練葉君璋不擔心，「我覺得他應該快要起來了」。

本季多數都打第2棒的吉力吉撈，至今天賽前，41打數只有6安打、打擊率1成46，形成打線上的斷層，今天龍隊出戰富邦悍將隊，他繼續擔任第2棒、捕手出賽。

葉君璋表示，「打擊就是持續調整，現在才打10幾場，一年球季來說才1/12吧！當他狀況調整起來，搞不好過沒兩個月可能就打擊率3成幾、好幾支全壘打，這都算正常。」

球季前先經歷世界棒球經典賽洗禮，葉君璋認為多少有影響，「提早達到顛峰、又是張力大的比賽，但有的人打了後狀況更好，有的不一定。」

葉總指出，吉力吉撈算是喜歡調整自己動作的人，「科學研究，當你有新的東西時都會覺得比較好，所以有些選手喜歡調。」但他進一步提到，這個「好的效果」有時是非常短暫，但選手這樣的狀況都很正常，此刻吉力吉撈也不需過度擔心，葉總鐵口預告他很快就會找回感覺。