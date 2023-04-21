中職／球迷的心聲富藍戈傳達了 1天完售的火球毛巾補貨

富邦悍將隊終結者富藍戈的毛巾銷售速度，和他的球速一樣快，中職最速161公里紀錄毛巾在新莊開幕戰當天就完售，寫下洋將商品罕見的銷售佳績，今天已經完成補貨、重新上架。

富藍戈去年季末飆出161公里，刷新中職最快球速紀錄，球團為他推出紀念毛巾，上面印有熊熊燃燒的161字樣，新莊開幕戰4月3日上架，當天就被搶購一空。

有趣的是，有球迷透過IG留言給富藍戈，說買不到他的毛巾，富藍戈超親民，還為此主動詢問球團人員，什麼時候會再補貨。

悍將社群網站今天公告，富藍戈161公里毛巾已經完成補貨，消息一出，富藍戈不僅跑來留言鼓掌，還轉貼在自己IG限動，自己的毛巾自己當起最強售貨員，富藍戈笑說：「球迷有發文跟我說下訂了，很感謝他們的支持。」