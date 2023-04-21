中職／女兒可愛圈粉悍將 艾普勒習慣了「她一向比我受歡迎」

富邦悍將隊洋投艾普勒的女兒Brynlee可愛爆表，在觀眾席上應援的模樣超吸睛，不僅擄獲球迷的心，連許多悍將選手都是她的粉絲，艾普勒也笑答：「她常常都比我更受歡迎」。

艾普勒擁有日本、南韓職棒資歷，去年效力韓職培證英雄隊時，就曾帶女兒一起「旅韓」，可愛程度已經引起話題；今年帶著女兒一起來台，不管是老婆分享的照片或是球團拍攝的影片，都讓球迷對Brynlee洋娃娃般的外貌留下深刻印象。

艾普勒透露，自己也是女兒傻瓜，光是看她的反應、動作就覺得可愛，也有很多隊友都很喜歡Brynlee，像是因為與自己本來就是舊識所以互動較多的張進德，還有賴智垣也很喜歡找Brynlee玩。

艾普勒的妻女都在身邊陪伴他的旅外生活，由於女兒容易暈車，比起計程車，一家人更常透過大眾運輸工具出遊，也會搭公車、捷運「上班」，從新莊租屋處前往天母棒球場。

艾普勒解釋，因為球隊巴士是從淡水宿舍出發，而他們住在新莊球場附近，若要先到宿舍反而不順，因此請了翻譯教搭車，很快就上手。過去在日本、南韓時，艾普勒也會自己搭車去球場，日本、台灣的搭車經驗對他相對容易，「因為可以用Google Maps」，至於南韓，艾普勒說：「就得靠Kakao Map。」