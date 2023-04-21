春季聯賽／文大再度扣倒對手 全隊3人猛打賞大勝對手12分

春季聯賽C組第二天的比賽，由文化大學強碰瑋祥科技，文大再度延續昨天奪下首勝的氣勢以13:1扣倒對手，全隊則有3人猛打賞，其中大一的黃冠綸更打出了5之5的精彩表現。

文化大學在高雄持續征戰春季聯賽，今天派出林哲佑登板先發，不負眾望主投5局僅失一分退場，後續換吳康任與王泓勛接力守成，順利封鎖對手打線；此外打擊方面更是棒棒開花，有意參加今年中職選秀的楊祥禾再度擔任球隊核彈頭的角色，首局就帶領球隊展開攻勢攻下3分，並在之後每局都有得分。

本場比賽除了楊祥禾外，第二棒的文化「洋將」黃冠綸更是打出五之五的好表現，另一位將參加今年選秀的外野簡子寬也擔任起「九棒機槍」的角色，與開路先鋒楊祥禾串連攻勢擊出4支安打，上壘率百分百的好表現，對此他也表示今目標就是不斷上壘：「我今天想法很簡單就是創造上壘機會，畢竟上壘後才能展現我的速度優勢，打擊部分就只想著好好選球，沒有特地去針對哪個球路做攻擊，希望球隊能一直保持下去。」

文化大學代理教頭黃義哲也對選手表現十分讚賞，「球員們都很團結，大家都全力取勝，並努力把這陣子加強訓練的成果展現出來，不管是守備或打擊都非常優秀，目標就是要奪冠。」