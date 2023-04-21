中職／吳哲源合約引熱議 聯盟回應仲裁時間點

中信兄弟隊今天公布團隊調薪結果，其中未與吳哲源達成合約共識下，以先寄發通知函、照敘薪標準提出月薪24萬方式更新合約，此舉引發球界議論，尤其是仲裁聲請時間過早，聯盟對此表示，若有其他看法，會在領隊會議提出討論。

兄弟球團與吳哲源的合約談到球季開打後，到今天才以此形式敲定，依照聯盟現行規章並未違規，中職秘書長楊清瓏表示，聯盟現行的選手契約書第22條載明，球團希望與選手締結下一年度之選手契約時，得於12月31日前向選手更新契約之表示，本契約即更新之。

楊清瓏也表示，如球團表達續約意願後，隔年起就需持續向球員支付薪水，後續就是雙方協調新年度薪資，完成協議後並補足差額。

至於外界熱議的薪資仲裁時間設定在2月初，卡在農曆年假，多數球團此時都僅在談薪初步階段，以吳哲源來說，當時雙方僅談過一次，楊清瓏指出，新年度薪資合約未符期待，可於2月1日起五個工作日聲請仲裁，是希望在官辦熱身賽前達成彼此共識。

未來薪資仲裁時間是否有可能修改？楊清瓏表示，對於仲裁聲請時間有其他看法，聯盟也會在領隊會議提出並討論調整可能性。