快訊

星宇空姐受訓甜美笑容紅到國外 獲選《衛報》最佳照片

下午拜會重要「星國友人」？ 侯友宜臨時改行程快閃

辛龍不滿前老闆出書消費愛妻劉真 怒告求償399萬判決出爐

中職／吳哲源合約引熱議 聯盟回應仲裁時間點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳哲源。中信兄弟提供
吳哲源。中信兄弟提供

中信兄弟隊今天公布團隊調薪結果，其中未與吳哲源達成合約共識下，以先寄發通知函、照敘薪標準提出月薪24萬方式更新合約，此舉引發球界議論，尤其是仲裁聲請時間過早，聯盟對此表示，若有其他看法，會在領隊會議提出討論。

兄弟球團與吳哲源的合約談到球季開打後，到今天才以此形式敲定，依照聯盟現行規章並未違規，中職秘書長楊清瓏表示，聯盟現行的選手契約書第22條載明，球團希望與選手締結下一年度之選手契約時，得於12月31日前向選手更新契約之表示，本契約即更新之。

楊清瓏也表示，如球團表達續約意願後，隔年起就需持續向球員支付薪水，後續就是雙方協調新年度薪資，完成協議後並補足差額。

至於外界熱議的薪資仲裁時間設定在2月初，卡在農曆年假，多數球團此時都僅在談薪初步階段，以吳哲源來說，當時雙方僅談過一次，楊清瓏指出，新年度薪資合約未符期待，可於2月1日起五個工作日聲請仲裁，是希望在官辦熱身賽前達成彼此共識。

未來薪資仲裁時間是否有可能修改？楊清瓏表示，對於仲裁聲請時間有其他看法，聯盟也會在領隊會議提出並討論調整可能性。

楊清瓏 吳哲源 中職

延伸閱讀

中職／未達共識公布月薪 吳哲源：深感遺憾

中職／詹子賢薪資保密 兄弟領隊：尊重球員意願

中職／吳哲源合約掀起疑惑 看聯盟規定怎麼說

中職／吳哲源合約談不攏 兄弟球團先以月薪24萬支付

相關新聞

日職／王柏融二軍打擊率突破兩成！單場3支2還選到1保送

火腿隊二軍今天面對羅德隊，王柏融再度繳出雙安表現，還獲得1次保送，打擊率正式上升至2成22。不過火腿最終以3：7吞下敗仗。 王柏融今天擔任先發第6棒一壘手，2局下瞄準對手變化球，擊成右外野安打，

中職／未達共識公布月薪 吳哲源：深感遺憾

中信兄弟球團今天公布吳哲源2023年月薪，由於雙方未達成共識，由球團依照內部敘薪制度，支付24萬元月薪，吳哲源透過經紀公...

中職／吳哲源合約掀起疑惑 看聯盟規定怎麼說

中信兄弟隊在開季第21天公布團隊薪資，不過吳哲源合約仍未談攏，兄弟採取先行寄發通知函的方式，依照球隊敘薪規範以月薪24萬...

中職／吳哲源合約引熱議 聯盟回應仲裁時間點

中信兄弟隊今天公布團隊調薪結果，其中未與吳哲源達成合約共識下，以先寄發通知函、照敘薪標準提出月薪24萬方式更新合約，此舉...

中職／詹子賢薪資保密 兄弟領隊：尊重球員意願

中信兄弟球團今天公布調薪結果，除了吳哲源因合約尚未達成共識外，外野手詹子賢的名字也未出現，球團表示，因球員本人不願意公布...

中職／吳哲源合約談不攏 兄弟球團先以月薪24萬支付

中華職棒球季開打第21天，中信兄弟隊今天公布團隊薪資，外界最關心的吳哲源薪水，兄弟球團表示，雙方尚未達成共識，今天會照敘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦