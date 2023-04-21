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日職／王柏融二軍打擊率突破兩成！單場3支2還選到1保送

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 截圖自推特
王柏融。 截圖自推特

火腿隊二軍今天面對羅德隊，王柏融再度繳出雙安表現，還獲得1次保送，打擊率正式上升至2成22。不過火腿最終以3：7吞下敗仗。

王柏融今天擔任先發第6棒一壘手，2局下瞄準對手變化球，擊成右外野安打，4局下揮棒落空遭到三振。

7局下王柏融再敲出中外野方向安打，下一棒打者木村文紀敲出兩分砲，送回王柏融。9局下王柏融再度上場打席，獲得四壞球保送。

王柏融今天3打數敲出2支安打，打擊率從賽前的1成96上升至2成22，但也連續5場沒有打點演出。

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