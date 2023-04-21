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中職／詹子賢薪資保密 兄弟領隊：尊重球員意願

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟詹子賢。圖／聯合報系資料照
中信兄弟詹子賢。圖／聯合報系資料照

中信兄弟球團今天公布調薪結果，除了吳哲源因合約尚未達成共識外，外野手詹子賢的名字也未出現，球團表示，因球員本人不願意公布，球團尊重其意願。

詹子賢是2021年總冠軍系列賽MVP，該年例行賽也打出10轟、62分打點，打擊率2成75的成績，並獲選外野手金手套，隔年月薪從45萬元調升到55萬元，不過去年出賽72場是扣掉入行第一年的最低，打擊率也僅2成51。

兄弟去年完成二連霸，今天公布調薪後的團隊薪資漲幅達8%，寫下隊史新高，指標性球員都獲得加薪，不過詹子賢的新月薪則未公布，兄弟領隊劉志威今天表示，由於球員本人不希望公布，我們也尊重球員。

兄弟今天公布調降薪資的選手中，投手吳俊偉月薪27萬調降至26萬、謝榮豪月薪22.5萬調降至20萬、黃恩賜月薪20萬調降至18.5萬；捕手陳家駒月薪25萬調降至22萬、高宇杰月薪24萬調降至23萬、黃鈞聲月薪22萬調降至18萬；野手蘇緯達月薪21萬調降至19萬。

詹子賢 蘇緯達 黃恩賜

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