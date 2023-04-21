中職／吳哲源合約掀起疑惑 看聯盟規定怎麼說

中信兄弟隊在開季第21天公布團隊薪資，不過吳哲源合約仍未談攏，兄弟採取先行寄發通知函的方式，依照球隊敘薪規範以月薪24萬元先支付，而中華職棒「不定存續合約」導致球員開季仍未簽約，至今依舊無解。

中職目前並無硬性規定球團需於何時與球員完成簽約，在目前「中華職棒聯盟選手契約」的第22條（契約之更新）指出，「球團希望與選手締結下一年度之選手契約時，得於12月31日前向選手為更新契約之表示，本契約即更新之。」

但若年底未完成契約更新，根據中職「不定存續」的合約精神，在不定存續期間，每年仍會延續合約，照目前狀況，新球季薪水若未談定，會先照上一季薪水支付，等合約確定後再補上價差，這也是目前兄弟球團的做法。

雖然球員可以透過薪資仲裁增加談約速率，然而根據規定，要在2月1日起的5個工作天內完成仲裁申請，台灣有農曆年假，依照各隊談薪進度，幾乎不可能在此之前談好薪水，球員在談薪初步階段也不太可能貿然提出仲裁。

球團在開季前未完成所有球員合約雖然並未違規，然而特別的是，根據中職規章規定，要註冊球員需要提供「球員之契約正本 1 份」給予聯盟進行註冊審核，在雙方未締結新球季合約時，又哪來契約正本可供審核？