中職／吳哲源合約談不攏 兄弟球團先以月薪24萬支付

中華職棒球季開打第21天，中信兄弟隊今天公布團隊薪資，外界最關心的吳哲源薪水，兄弟球團表示，雙方尚未達成共識，今天會照敘薪標準提出月薪24萬元，寄發通知函給予吳哲源。

中信兄弟合約到開季後才終於公布，其中一項原因是與吳哲源的薪資一直未能達成共識，吳哲源去年月薪為12.5萬元，今年月薪照球團調薪級距會落在23萬元左右，但吳哲源與經紀公司希望獲得更大幅度加薪，雙方僵持不下。

吳哲源去年球季繳出34場出賽（15場先發），投120局，11勝1敗、防禦率2.85的生涯最佳成績，今年球季在薪資尚未談定的狀態下也先發了3場，共19局，拿下1勝1敗、防禦率1.42，依舊是頂級王牌水準。

兄弟領隊劉志威今天表示，由於與吳哲源尚未達成共識，球團為避免造成大家誤解，會在今天完成合約的權利義務，「我們照敘薪標準提出月薪24萬，寄發通知函給吳哲源選手。」至於今年起的薪資差額則會在下個月一併補齊。

根據中職「不定存續」的合約精神，在不定存續期間，球團與球員每年仍會延續合約，照目前狀況，新球季薪水若未談定，會先照上一季薪水支付，等合約確定後再補上價差。

劉志威表示，依據現行合約規範，當球團表達續約意願，而球員在隔年1月開始領取球團薪水後就代表同意續約，「不過目前各球團都會尊重球員想法，希望達成共識，縮小雙方差距去協商。」

劉志威也指出，當球員認為差異較大時可以提出薪資仲裁，為自己爭取權益，但過了仲裁時間，就可以依據合約精神，照球團調薪標準給付薪資，「當然現在中職談薪制度是對資方有利，這是事實，但是球團都有持續提出談薪意願。」

劉志威表示，雙方還是會持續溝通，包括激勵獎金等細節，「只是就合約精神，他已經同意續約，球團這方會提出薪水，希望球員會接受，我們會依據合約精神先支付。」