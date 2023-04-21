中職／悍將把旋轉木馬搬進球場 邀竇智孔帶兒子來開球

富邦悍將隊第三檔主題日「童樂城堡」將在4月29、30日登場，新莊棒球場將化身為親子同樂城堡樂園，將旋轉木馬、海盜船等遊樂設施引進場邊，讓球迷一起放電玩耍。29日賽前邀請「野獸家族」竇智孔、竇大褔一起來同樂，30日則邀請「實力派童星」朱宥丞為比賽開球。

悍將隊29日賽前邀請「野獸家族」竇智孔、竇大褔一起同樂，擁有帥氣外型、暖男性格的竇智孔參與多部偶像劇演出，婚後晉升身為超級奶爸，獨門野獸派教養，用愛與堅持陪伴孩子，被譽為行走式的育兒教科書，29日將帶著寶貝兒子竇大褔一起擔任開球嘉賓。

富邦悍將隊30日邀請童星朱宥任擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

30日則邀請童星朱宥丞來為悍將開球，朱宥丞五歲時出演偶像劇《我的寶貝四千金》，在劇中率真演技擄獲觀眾的心，至今參與包括《俗女養成記》、《牛車來去》多部戲劇及電視劇的演出，近日還獲得「小楊勇緯」的美稱，朱宥丞將首度來到新莊棒球場，獻出開球初體驗。

主題日當天調皮的Frankie與可愛的Bonnie化身為關主，安排「Frankie繽紛圈圈樂」和「Bonnie心動滿分」兩大關卡，挑戰成功者將可獲得點心抽抽樂或勇氣號海盜船遊樂券等限量好禮。

遊樂園經典的「初心旋轉木馬」與「勇氣號海盜船」首度搬進新莊棒球場場邊，只要是梅林魔法師家族會員，即可至2F服務台出示當日票券及實體會員卡或APP家族卡憑證，可兌換遊樂設施遊樂券，達成指定條件也可一同遊玩。此外，還有熱狗堡餐車「The Oasis綠洲」、炸冰淇淋「凍心炸冰淇淋」等美食攤位限定登場。