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韓職／韓華鷹洋投受傷被球迷酸 竟回嗆南韓是「垃圾國家」

聯合新聞網／ 綜合報導
前韓華鷹洋投史密斯。 美聯社
前韓華鷹洋投史密斯。 美聯社

韓華鷹隊洋投史密斯（Burch Smith）因肩膀拉傷遭球團解約，成為本季首位被開除的洋將。史密斯近期卻被爆料，稱南韓是「垃圾國家」，引發球迷熱議。

史密斯4月1日先發對上培證英雄隊因右肩不適退場，只留下2.2局失2分的成績。史密斯後續經過檢查，確定為肩膀肌肉拉傷，因此韓華鷹決定釋出他，找委內瑞拉籍洋投桑契斯（Ricardo Sanchez）替代。

據韓媒《世界日報》報導，部分球迷私訊攻擊史密斯，網路上流出球迷和史密斯的對話，球迷開酸：「再見，容易受傷的人。」史密斯則回嗆：「再見，祝你在你的垃圾國家過得快樂。」

部分球迷不滿史密斯的言論，但也有球迷為史密斯緩頻，「我先激怒你，你會說好話嗎？」

史密斯有5年大聯盟資歷，去年效力日職西武獅隊主要擔任牛棚投手，總計投38.1局，防禦率3.29。本季轉戰韓華鷹，薪水加簽約金達80萬美元，另有激勵獎金。

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