中職／悍將開季團隊打擊狀況好 年輕球員增加競爭力

中華職棒富邦悍將今天以3比2擊敗味全龍隊，悍將今年開季陣容更年輕，劉俊豪目前打擊率破4成，孔念恩今天也有3安猛打賞演出，教頭丘昌榮認為有競爭力是很棒的事。

悍將開季團隊打擊狀況佳，目前占據了打擊率（劉俊豪4成29）、安打數（王正棠21支）、全壘打（高國輝3支）、打點（高國輝9分）的第1名。賽前悍將總教練丘昌榮接受訪問時表示，「我們球員都很努力、很棒，希望持續保持。」目前5隊戰績緊咬，丘昌榮則希望球隊每個星期都有5成勝率。

悍將今天對味全龍的賽事奪下3連勝，賽後丘昌榮則表示，目前球隊陣中的年輕球員像是19歲的孔念恩、21歲的劉俊豪都表現很好。孔念恩此戰為生涯首度3安猛打賞，劉俊豪則是本季目前站穩悍將游擊主力，出賽12場敲出15支安打，打擊率高達4成29。

對此丘昌榮說：「孔念恩的揮棒柔軟度算是不錯，他跟俊豪之前在二軍時，陳金鋒（二軍總教練）調教得很好；另外王詩聰揮棒速度也是很棒，下去二軍時都有調整好，有好的競爭力是很棒的事情。」

不過丘昌榮談到，今天對味全龍的比賽全場敲出11支安打僅得3分，「關鍵的時刻適時一擊沒有像上週這麼好，要繼續努力。」