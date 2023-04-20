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中職／10個殘壘還是贏 丘總：有點僥倖

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊艾普勒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊艾普勒。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以3：2擊敗味全龍隊，拿下3連勝、對戰4連勝，總教練丘昌榮仍點出需加強之處，11支安打僅換回3分，「我們贏球也是有點僥倖。」

悍將先發投手艾普勒今晚5.2局僅掉2分，不過被敲6支安打，另有2次四壞、2次觸身球保送，丘總表示，艾普勒幾乎每局都有狀況，狀態不是特別好，「運氣不錯，投手教練會再跟他說要調整的地方」。

去年悍將被龍隊剋制，不過今年開季對龍隊4場全勝，丘總表示，棒球就是這樣，「我們還有要調整的地方，不會特別注意是對誰贏球，只要把自己該做的做好。」

隊長范國宸今天4打數未敲安，不過3局上用短打將隊友推進上二、三壘，這項舉動引起丘昌榮與打擊教練面面相覷，丘總賽後透露：「那是他自己點的，可能他近況不好，想用別的方式幫助球隊。」

雖然贏球拿下連勝，不過悍將也留下10個殘壘，丘昌榮指出：「在關鍵時刻的適時一擊沒有上周那麼好，我們贏球也是有點僥倖。」

丘昌榮 富邦悍將

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