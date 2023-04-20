中職／陳傑憲11局勝利兩分砲 兄弟新兵徐基麟生涯首敗

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰統一獅隊，兩隊一路僵持，打完9局兩度扯平，以2：2進入延長賽，獅隊3棒陳傑憲11局上砲轟兄弟23歲新人投手徐基麟，右外野兩分砲成為致勝一擊，獅隊終場4：2獲勝，終止對戰3連敗。

兄弟今天賽前對戰獅隊4勝1敗，幾乎完全占上風，遭陳傑憲本季第2轟擊沈後，最近吞下3連敗，戰績掉到5勝8敗，繼續排名墊底，獅隊升至6勝5敗。

兄弟首局就有攻勢，岳東華安打，江坤宇、張志豪連獲保送形成滿壘，再靠曾頌恩高飛犧牲打攻下1分。

獅隊2局上靠胡金龍保送、林益全二壘打攻占二、三壘，陳重羽適時安打攻下兩分打點，反以2：1領先。

兄弟一路落後到7局下，陳子豪獲保送，加上獅隊三壘手林子豪失誤，有機會延續攻勢，王威晨從獅隊第2任投手劉予承的手中揮出安打，追成2：2平手。

兄弟先發投手吳哲源賽前防禦率0.69，在投手排行榜暫居榜首，此役先發6局被揮出5支安打、出現3次保送，失兩分都是自責分，防禦率升至1.42，但本季出賽3場都是優質先發，投球穩定性相當不錯。

獅隊左投林子崴先發6.1局，被揮出兩支安打、出現5次保送，失兩分有1分自責，同樣優質內容無關勝敗，也刷新個人生涯8年單場最長投球局數紀錄。

延長11局上，獅隊面對兄弟第5任投手徐基麟，在1出局後邱智呈揮出安打，何恆佑遭三振，接著陳傑憲轟出全壘打，賽後獲選單場MVP；徐基麟開季直接從一軍出發，本季第4次登板投0.2局失兩分，吞下生涯首敗。

獅隊動用6名投手應戰，只被揮出6支安打，王鏡銘、施子謙最後兩局登板，各投1局無失分，分別奪下本季首勝、生涯首次救援成功。