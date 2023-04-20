中職／辛元旭專打紀錄轟 丘總要大家別舒服
打得好不如打得巧，富邦悍將隊辛元旭生涯僅9發全壘打，其中2支都在歷史留名，包含今晚在天母棒球場敲出中華職棒第11000轟，辛元旭笑說：「真的是剛剛好。」
辛元旭今晚4打數2安打、2分打點，2局上的一壘安打一度幫助球隊領先，只不過6局下被追平，好在7局上他又從伍鐸手中轟出超前比數的陽春砲，幫助悍將以3：2擊敗味全龍隊。
「很爽。」談到那一發全壘打辛元旭如此表示：「因為是超前比數，打的那顆是變化球，有點偏高，伍鐸是很好的投手，大多數時候球路都壓得很低，控球也很好，很少失投。」
這一發全壘打是辛元旭本季首轟，也為他在中職史上留名，這顆球賽後也被聯盟回收，不僅這一球，他在2022年8月19日桃園棒球場的全壘打，也是富邦悍將隊史第1900支全壘打，專門創造紀錄，辛元旭笑說只是剛好。
去年季後去當兵讓辛元旭今年春訓起步較晚，但仍拚進開季名單，雖然一開始打擊不理想，但最近6戰敲出8支安打，打擊率上升到2成57，手感有回溫跡象，不過總教練丘昌榮說：「現在就舒服還太早吧，等到3成再來看。」
辛元旭則表示，只能透過多練習去追上其他人的腳步，「在比賽中尋找不足的地方去修正，太久沒比賽還是有點陌生，最近有比較找到感覺，就一場場來。」
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