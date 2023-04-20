中職／辛元旭致勝轟歷史留名 伍鐸紀錄夜變黯淡

富邦悍將隊今晚分數一分一分拿，雖然6局下被味全龍隊逼平，不過辛元旭在7局上的本季首轟幫助悍將要回領先，也剛好是中華職棒史上第11000支全壘打，悍將最終以3：2擊敗味全龍隊，拿下本季第一次的三連勝。

悍將在1局上靠著王正棠三壘安打後，劉俊豪敲安適時補刀，先馳得點，不過1局下龍隊同樣也靠著林孝程二壘打、郭天信一壘安打，迅速扳平比數。

2局上悍將又靠著林哲瑄、孔念恩兩支安打攻佔得點圈，2出局後辛元旭的安打幫助悍將再次超前；龍隊則是到6局下才又靠著滿壘時拿莫．伊漾敲出的滾地球，讓悍將來不及抓到出局數，打回追平分，自己也靠野手選擇上壘。

龍隊好不容易追平，7局上又看辛元旭表演，一發左外野陽春砲棒打先發投手伍鐸，再次為悍將打回超前分，這是悍將團隊第8轟，暫居聯盟第一。

悍將先發投手艾普勒似乎繼承「問天」屬性，本季前兩場優質先發7局失1分非責失、6局失4分（3分責失），加上今天5.2局掉2分，都沒機會拿下勝投，賽後防禦率為2.41。

這是龍隊先發投手伍鐸生涯第200場出賽，成為中職史上外籍投手第五人，前4位為勇壯、凱撒（賈西）、羅力、湯尼，可惜沒有美好結局，伍鐸今晚被敲了10支安打，雖然投出6局失3分的優質先發，無奈打線沒幫忙，吞下敗投。