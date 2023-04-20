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中職／象魔力罕見肌腱撕裂傷 調整合約內容明年再戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
象魔力因左手肘肌腱撕裂傷，今年確定無法出賽。圖／中信兄弟隊提供
象魔力因左手肘肌腱撕裂傷，今年確定無法出賽。圖／中信兄弟隊提供

中職新球季開打20天，中信兄弟隊30歲美籍左投象魔力因左手肘肌腱撕裂傷，決定返美開刀，兄弟晚間正式公布此事，雙方合約將延長至明年。

針對象魔力本季無法再戰，兄弟球團公布相關訊息如下：

中信兄弟象魔力（Shawn Morimando）因左手肘肌腱撕裂傷，為根治需動手術治療，象魔力也決定返美開刀，但後續會回台灣復健，接續明年賽季！

劉志威領隊表示，象魔力的傷勢比較特別，一般都是傷到韌帶，象魔力是肌腱撕裂，是比較少發生的傷勢，所以這中間觀察傷勢與徵詢專業意見的時間花比較久。另外，因象魔力簽的是保障約，中信兄弟球團與象魔力討論後，為顧及象魔力職業生涯，將安排他進行手術，因為他也想繼續待在中信兄弟，故有調整合約內容，將合約延長至明年。

象魔力選擇回美國開刀，但還是期待回到中信兄弟效力，所以與球團討論後選擇調整合約，且後續在台灣復健的資源將由球團全力協助。象魔力也很感激球團的決定：「沒有人希望受傷，通常有選手受傷就是球團的一大損失，尤其賽季才剛開始。我跟球團都想製造雙贏，很謝謝球團的安排，也希望明年能健康回歸，繼續幫助球隊贏球！」

象魔力也特別提及選擇回台灣復健的原因：「首先有合約在身，就是中信兄弟的一分子。且考量到復健時很重要的精神面問題，因為在美國復健滿孤單的，回球隊後不僅有球團的資源，也有兄弟們陪伴，可以更有精神及動力繼續努力！」象魔力表示，一開始得知受傷的消息一定會沮喪，很感謝球迷對他的愛與支持。他術後會在復健期加強自己，用以最好的狀態回到球場，回報球迷對他的支持！

新洋投人選部分，球團一直都有洋將討論名單，得知象魔力傷勢後也馬上啟動聯繫，目前已進入最後階段，這兩天就會確認，簽約後會再向大家報告。

中信兄弟 中職

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