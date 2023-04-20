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中職／榮登味全龍打點最多男人 陳品捷向林智勝取經
味全龍隊打點最多的男人，不是林智勝、不是劉基鴻，而是今天扛第5棒的陳品捷，聽到自己在這項數據排全隊第一，陳品捷自己也嚇一跳：「不是有敲全壘打的那幾位嗎？」
陳品捷以8分打點暫居龍隊第一，中職打點榜上則與樂天桃猿隊宋嘉翔、富邦悍將隊申皓瑋並列第二，也僅落後第一名高國輝1分打點，關鍵在於目前打擊率2成81的陳品捷，在得點圈有人時是10支5，掌握度很高，跟去年得點圈打擊率2成57相比有不小提升。
「確實今年感覺常常上去打的時候都剛好壘上有人。」陳品捷表示，過去面對壘上有人自己常常想太多，「擔心沒把隊友打回來、壓力很大。」但今年有「火哥」張建銘、林智勝的開導。
陳品捷表示，前陣子火哥就曾提醒自己，「壘上有人只要保持一般心態，把球打扎實就好，想越多越打不好。」而林智勝也是擅長扛住壓力、敲出關鍵一擊的球員，陳品捷也找機會請益，「智勝跟我說，你害怕失敗還是會失敗，不如把想打的球打好就好。」
不過跟去年開季相比，陳品捷自認目前狀態還不到80%，「春訓的時候其實調整得不錯，但到了例行賽下滑，可能對方配球有差，自己身體上感覺沒有太大差異。」
去年陳品捷有著打擊率3成06、1轟、16分打點成績，卻陸續遇到側腹肌傷勢、觸身球造成肋骨骨裂，僅出賽35場，8月受傷時原本評估賽季可能提前報銷，但他積極復健，加上中信兄弟隊林書逸介紹，陳品捷去打了可以加速骨骼增生的針劑，才趕上在季後賽復出。
今年球季，陳品捷最大目標當然是健康一整季，「最近很少出賽到90場，前年因為足底筋膜炎也只打了82場，今天最好狀況是可以打100場，但很久沒打這麼多場，還是要跟體能教練這邊多溝通。」
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