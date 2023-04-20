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中職／象魔力本季確定因傷報銷 兄弟排名墊底已找好新洋投
中信兄弟隊洋投象魔力本季確定報銷，由於左手肘肌腱撕裂傷，最近就會返美開刀，明年延續合約再披兄弟球衣。
象魔力前年9月底加盟兄弟，在中職首季出賽4場（2先發）投出2敗1救援，去年14場先發投出7勝5敗、防禦率2.56，季中轉戰南韓職棒SSG登陸者隊，今年回鍋中職，4月3日對統一獅隊先發6局無失分、奪下首勝， 也是本季唯一出賽紀錄。
兄弟球團證實，象魔力最近幾天就會離台，雖然不開刀也是選項，但考量他的運動生涯，還是決定動手術根除問題，明年仍會續留。
兄弟打完上半季前12戰，戰績5勝7敗在5隊排名墊底，也是唯一勝率不到5成的球隊（4成17），球團已經找好填補象魔力戰力的洋投，簽妥合約就會來台。
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