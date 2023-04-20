中職／曹祐齊先發機會因雨「縮水」 24日再登板

味全龍隊小將曹祐齊原訂昨天先發登板，卻被雨神打亂計畫，但他還在一軍名單裡，總教練葉君璋透露，曹祐齊本季初登板順延到24日，只不過原訂2場先發現在縮水變1場。

曹祐齊去年在球季尾聲獲得一軍初體驗，投3局丟掉3分（2分責失），原本排定昨天登板對上富邦悍將隊，要以投5局為目標，比賽卻因雨延到24日（周一）補賽。

曹祐齊將在補賽當天再登板，總教練葉君璋表示，曹祐齊今年春訓以來一直表現得不錯，直球、控球都比去年進步不少，身體狀態也更好，本來就是預計這個時間點讓他上來一軍。

今年開季龍隊設定林子昱、郭郁政、曹祐齊三人去輪本土先發的兩個位置，然而林子昱因跌倒受傷在11日下放二軍，郭郁政則是配合曹祐齊升降，在19日下放二軍，代表目前龍隊一軍先發只剩下三洋投及曹祐齊、吳俊杰。

這周曹祐齊因雨延賽被跳過一場先發，葉總表示，原本預計讓他在昨天、下周二出賽2場，不過如今因為天氣因素，改到下周一出賽，變成只有1場。