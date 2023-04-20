中職／富藍戈開季催到159公里 IG「三聲道」服務球迷

去年曾以161公里刷新中職紀錄的富邦悍將隊投手富藍戈，今年才剛開季就催出159公里，接手終結者讓他提升在場上的專注度，場外也積極與球迷互動，用中文寫社群軟體，至於是否有其他國家邀約？他說：「我現在專心在這裡。」

富藍戈去年在球季尾聲刷新中職最快球速紀錄，今年開季狀態就不錯，前一場出賽電視轉播來到160公里，不過中職測到最快球速少1公里，也已經很不錯，富藍戈表示，自己調整上跟去年沒有不同，「目前感覺不錯，投球的時候我不會去想球速，就是專心抓出局數、攻擊好球帶。」

去年球季富藍戈以佈局投手為主，今年開季接下終結者任務，他認為這兩者對付打者的思維都是相同，「只不過當終結者專注度會更高一些，因為你是球隊最後一道防線。」

去年的好表現讓外界以為富藍戈有可能穿上日、韓職棒球隊球衣，但今年仍回來加入悍將，富藍戈笑說：「我也不知道我為什麼沒有在日本，如果未來有機會，我抱持開放心態，但現在我在這裡，就是專心在球場上，做好自己的工作。」

富藍戈在場外服務球迷的工作也做得有板有眼，上周開始他的個人IG貼文呈現中文、英文、西班牙文「三聲道」，富藍戈表示，中文是透過球隊的翻譯幫助，英文、西文則是自己寫，「我的IG不少粉絲是台灣人，也想要讓家鄉、國外球迷知道，分享自己在台灣的生活。」